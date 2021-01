Cesta básica de Porto Alegre registra alta de 21,60% em 2020

publicidade

A Cesta Básica de Porto Alegre registrou aumento de 21,60% em 2020, encerrando o ano com valor de R$ 615,66, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) nesta segunda-feira.

Dos produtos pesquisados na Capital, treze tiveram aumento de preços, sendo as maiores altas verificadas no óleo de soja (126,32%), no arroz (90,78%), na batata (69,44%), no feijão (65,83%), na banana (41,02%) e no leite (30,28%).

Em relação ao período entre novembro e dezembro, o valor do conjunto de bens alimentícios básicos observou queda de 0,22%. Dos treze produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais previstos, dez ficaram mais caros: a banana (7,45%), o óleo de soja (4,44%), a carne (4,33%), a farinha de trigo (4,03%), o açúcar (3,36%), a manteiga (3,35%), o leite (3,31%), o feijão (2,95%), o café (2,75%) e o arroz (1,51%). Por outro lado, três itens caíram de preço: o tomate (-26,22%), a batata (-4,19%) e o pão (-0,52%).

No geral do ano, a maior parte dos produtos apresentou elevação de preços em todas as capitais, causada, principalmente, pela desvalorização cambial, pelo alto volume das exportações e por fatores climáticos, em decorrência de longos períodos de estiagem ou de chuvas intensas.

