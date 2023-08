Chapa reeleita na direção da CUT-RS

publicidade

A chapa liderada pelo atual presidente da Central Única dos Trabalhadores no RS (CUT-RS), professor Amarildo Cenci, foi eleita por unanimidade para o mandato 2023-2027 na tarde do sábado, dia 5, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. “Queremos que a classe trabalhadora seja cada vez mais protagonista na reconstrução do nosso país”, disse o dirigente reeleito. Mais de 400 delegados e delegadas do campo e da cidade, dos setores público e privado, participaram do 16º Congresso Estadual da CUT do Rio Grande do Sul (16º CECUT-RS), além de observadores e convidados, sob o lema “Luta, direitos e democracia transformam vidas”. O encontro foi aberto no início da noite de sexta-feira, com a presença do presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre.

Além de Cenci, que é também diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro-RS), foram igualmente reeleitos, dentre outros, o vice-presidente da CUT-RS, Everton Gimenis, que é diretor do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, a secretária-geral Vitalina Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Gravataí (SPMG), e o secretário de Administração e Finanças da CUT-RS, Antônio Güntzel, que é sapateiro em Nova Hartz.