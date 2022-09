CNI diz que decisão do Copom de manter Selic em 13,75% foi acertada

publicidade

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa de juros, a Selic, em 13,75% ao ano foi considerada "acertada" pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Apesar disso, o presidente da entidade, Robson de Andrade, avalia que a taxa de juros pode "desacelerar o crescimento da atividade econômica no segundo semestre de 2022 e limitar significativamente o seu crescimento em 2023".

"A Selic em 13,75% ao ano já era suficiente para manter a desaceleração da inflação nos próximos meses. Principalmente porque essa taxa está muito acima do nível de taxa de juros a partir do qual se inibe a atividade econômica, que foi alcançado ainda em dezembro de 2021", diz Andrade.

A CNI destaca que as desonerações tributárias de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, que provocaram deflação em julho e agosto deste ano, reforçam o movimento de desaceleração da inflação.

