Construsul 2023: mais de 36 mil visitantes e R$ 2 bilhões em negócios movimentaram o segmento

A 24ª edição da Feira Internacional da Construção (Construsul), realizada entre os dias 1º e 4 de agosto no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre, consolidou uma expectativa que já era de otimismo. Segundo os organizadores, o evento refletiu o crescimento do setor de construção civil no Brasil nos últimos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB da construção civil cresceu 9,5% no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

“As empresas estão se posicionando de forma bastante positiva em relação ao crescimento das vendas em 2023, e pudemos perceber isso conversando com os expositores aqui na Construsul. A expectativa é que tenhamos superado a marca de R$ 2 bilhões em negócios”, afirmou o diretor da Sul Eventos, Paulo Richter. Para o também diretor da Sul Eventos, Ricardo Richter, segmentos que sempre foram importantes, como de máquinas e ferramentas, permaneceram muito fortes. No entanto, houve um crescimento de empresas do ramo químico e de decoração. “Percebemos uma presença expressiva de lojistas presentes no evento, o que mostra um grande interesse de empresários na busca de informações sobre produtos que impulsionem as vendas em seus estabelecimentos”, declarou.

Na opinião do presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, a Construsul representa uma oportunidade rica de consolidação de negócios. “A construção tem um nível de empregabilidade e geração de renda importante, e a Construsul é um momento de consolidação desse movimento. São gerados negócios e acontece uma aproximação da cadeia produtiva”, disse.

“A Construsul, para quem trabalha na construção civil, como eu, que tenho contato com a área desde antes de me formar, é um paraíso”, reforçou a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (Crea-RS), que prestigiou o evento, Nanci Walter.

Participante desde a primeira edição da Construsul, a Torri Engenharia colhe os frutos de um trabalho intenso de interação com os clientes e com o público. O diretor da empresa, Nabor Torri, afirma que o evento de 2023 superou as expectativas. “As empresas não devem se contentar apenas em tratar os clientes como meros compradores. É isso que sempre procuramos fazer. É preciso trazer novidades e inovações para o evento. A Construsul também desempenha um papel importante de promover encontros entre diversas entidades e empresas do setor, possibilitando reuniões estratégicas e alinhamentos do setor”, afirmou.

A repercussão também foi positiva para o CEO da Soprano, Danny Siekierski. “A Construsul é uma feira que a Soprano faz questão de participar regularmente. Neste ano percebemos muitos visitantes no nosso espaço, com possibilidade de fechamento de vários negócios. Para nós, o grande diferencial é a qualidade dos visitantes: são clientes direcionados e qualificados para o nosso segmento”, declarou.