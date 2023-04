Consumidores lotam Centro Histórico de Porto Alegre em busca das compras de última hora de Páscoa

publicidade

Comércios do Centro Histórico de Porto Alegre registraram, na manhã deste sábado, um expressivo movimento de pessoas em busca das compras de última hora dos itens de Páscoa. Lojas de departamentos tiveram grandes filas tanto na entrada quanto na saída, na busca pelos ovos de chocolates e outros doces. Quem se programou cedo, pôde conferir melhores promoções. O clima ajudou um pouco, mesmo que a chuva tenha caído fina neste horário na região, o que não intimidou estava em busca de garimpar bons preços.

A cozinheira Thaís Leal, moradora do bairro Rubem Berta, conta que ficou mais de uma hora na fila interna de uma loja de uma grande rede, na rua dos Andradas. O local em questão estava abarrotado de consumidores, que saíam com diversas sacolas. “Valeu a pena esperar, pois comprei o que precisava. Foram caixas de bombons e algumas balas para a família. Não compensa comprar ovos. A barra está quase o mesmo preço do que eles”, afirmou ela, que chegou às 10h45min na fila de pagamento, e saiu ao meio-dia.

Já o casal Alberto Cruz, motorista, e Andréia Costa, auxiliar de limpeza, moradores da Cavalhada, ainda estavam aguardando a entrada. “A fila até está andando rapidamente. O jeito é esperar mesmo. Os preços estão bem parecidos com os do ano passado”, disse ele. Ambos pretendiam adquirir doces para realizar doações, além de presentear filhos e netos. Algumas ações foram tomadas para garantir melhor fluxo de pessoas durante as compras de Páscoa.

Entre elas, as obras no Quadrilátero Central estiveram pausadas até o último domingo para não interferir nas vendas. A decisão foi tomada entre o Sindilojas Porto Alegre, Prefeitura e comerciantes da região. As obras estão sendo retomadas hoje. Conforme o presidente da CDL POA, Irio Piva, todas as datas comemorativas são importantes para o varejo, porque estimulam a economia e a expansão dos negócios.

“Na Páscoa, não é diferente, em especial nos últimos anos, quando o consumidor passou a compreender a confraternização de forma ampliada, escolhendo itens que vão além dos tradicionais chocolates”, comentou ele. Piva também disse esperar que a Páscoa seja de “um marco positivo no calendário varejista, com grande potencial de aproveitamento para todos e números superiores aos de 2022”.