Decreto amplia por uma semana horário de funcionamento do comércio em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre editou um decreto, nesta quarta-feira, que amplia a partir de hoje o horário de funcionamento do comércio, serviços e restaurantes até o dia 23 de dezembro. A flexibilização, segundo o Executivo, compreende "a situação econômica da cidade na semana do Natal".

Nesta semana de vigência do decreto, o comércio e serviços – tanto de rua quanto shopping e centros comerciais – poderão funcionar até 23 horas, respeitando os protocolos sanitários. Os restaurantes também foram beneficiados com a medida, podendo atender os clientes até 23h, incluindo no serviço de pegue e leve. Neste segmento, os grupos devem ser de no máximo seis pessoas por mesa, com distanciamento de dois metros entre as meses. Já o serviço de tele-entrega segue funcionando o dia inteiro.

Também nesta quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) reportou 96 mortes por Covid-19 no RS, número recorde desde a pandemia. Ao todo, são 7.862 óbitos e mais de 388,7 mil infectados no território gaúcho. Porto Alegre segue aparecendo no Painel Coronavírus como o município mais afetado pela pandemia, contabilizando 1.712 mortes por Covid-19 e 61.681 casos confirmados, de acordo com os dados estaduais.

A ocupação de leitos de UTIs na Capital é de 89.29% nesta quarta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oito dos 17 hospitais operam acima de 90% de ocupação, sendo dois deles com 100% de operação.