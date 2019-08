Disputa comercial entre EUA e China respinga nos mercados de câmbio

publicidade

A disputa comercial entre os Estados Unidos e a China respingou nos mercados de câmbio nesta semana. Investidores dizem que isso pode piorar a retaliação olho por olho que prejudicou as relações entre as duas maiores economias do mundo.

O presidente americano Donald Trump colocou mais lenha na fogueira no início de agosto. Ele afirmou que seu país vai impor tarifas sobre quase todas as importações chinesas a partir de 1º de setembro.

Trump acrescentou que a China não cumpriu o compromisso de adquirir produtos agropecuários dos Estados Unidos.

Segundo analistas, a resposta de Pequim, na segunda-feira, foi permitir que a moeda chinesa se desvalorizasse diante do dólar a um nível que não era visto há 11 anos. O yuan mais fraco torna as exportações chinesas mais baratas nos mercados estrangeiros.

Em Washington, o Departamento do Tesouro americano respondeu imediatamente chamando a China de manipuladora cambial.

Já o banco central chinês declarou que não agiu para desvalorizar o yuan. De acordo com o órgão, as ações do lado americano contra a China estão desestabilizando os mercados financeiros e a economia global.

A disputa prejudica o comércio com outros países, incluindo o Japão. Também está atraindo investidores até ativos menos arriscados, como, por exemplo, o iene. Com a valorização da moeda japonesa, produtos do país se tornam mais caros.

Agora, os investidores voltam suas atenções para as negociações comerciais de setembro entre Washington e Pequim, ao mesmo tempo que se preparam para mais agitação nos mercados.