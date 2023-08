Empresário precisa saber a hora de implementar mudanças

publicidade

Depois de mais de 30 anos estabelecida no mercado, Luísa Kacman, sócia na NB Joias, passou por uma reinvenção. O negócio, por muito tempo conhecido como New Bijoux, nasceu em 1991 com uma loja no Shopping Praia de Belas e chegou a ter seis unidades físicas e um e-commerce. “Abandonar o antigo nome, que tinha uma presença tão forte no mercado, foi uma decisão complexa. No entanto, decidimos evoluir para NB Joias, um nome que muitos já usavam para se referir a nós”, lembra a empreendedora que trabalha em sociedade com o pai, Leonardo Kacman. O reposicionamento reflete a necessidade de seus clientes por uma seleção diversificada de joias e semijoias. A NB Joias também se desenvolveu no segmento em ouro 18k e 10k. Isso representou um desafio, mas também impulsionou a dinâmica da empresa com uma novidade para os clientes.

“Essa mudança foi crucial para destacar nossa nova linha de produtos”, reitera Luísa. Foram superados desafios significativos durante a transição de marca. A mudança do nome, preservando as iniciais do original (NB) e adicionando “Joias” para destacar a nova gama de produtos e a qualidade ofertada, foi um passo significativo. Atualmente, a empresa segue em período de transformação, remodelando sua identidade visual e pontos de venda para renovar a marca como um todo. A expansão do empreendimento inclui a inauguração de uma nova unidade no Moinhos Shopping, que terá coquetel de abertura no dia 17 de agosto, a partir das 15h.

Fluxo de caixa

A Feevale, por meio do projeto Sustentabilidade Econômica e Financeira, fará uma oficina gratuita para que acadêmicos, gestores de entidades sociais e pequenos empreendedores entendam como projetar entradas e saídas de recursos de organizações. A qualificação Fluxo de Caixa na Prática será em formato on-line amanhã. Inscrições: projetosustentabilidade@feevale.br.

Confeitaria artesanal

A ChocolaTCHÊ – 1ª Feira e Congresso de Confeitaria Artesanal do Rio Grande do Sul, que ocorrerá em 12 de setembro, em Porto Alegre, reunirá produtos e serviços da confeitaria artesanal, apresentando tendências, inovações, práticas e cases do segmento. O objetivo do evento é fomentar a economia do Rio Grande do Sul por meio da confeitaria. Inscrições podem ser realizadas no site.