Massas frescas são marca de empresa familiar

publicidade

Uma jornada com mais de 37 anos de história: a Indústria de Massas Romena, essencialmente gaúcha, tem sua fábrica localizada em Gravataí. Especializada na produção de massas frescas, atua no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Sua sede possui mil m² projetada numa área de 18 mil m², atendendo às normas de qualidade sanitária e ambiental. Um processo rigoroso de qualidade se inicia no desenvolvimento e escolha do fornecedor e da matéria-prima, passando por todo o processo produtivo, armazenamento e transporte. A Romena tem uma logística própria de distribuição que atende integralmente a todos os seus pontos de venda com veículos devidamente avaliados e vistoriados de forma periódica para que estejam de acordo com as exigências da legislação de alimentos. Dessa forma, enfatiza a direção da empresa, os produtos chegam ao seu destino final com qualidade.

A empresa é comandada pela Família Rosa, pelos irmãos Adriano, diretor, Vitória, gerente de Marketing, e André, também diretor. A direção ressalta ainda que há um cuidado especial com o meio ambiente, com uso de recursos de forma racional, o que resultou no reconhecimento da Ludfor Energia, que certifica empresas que consomem energia elétrica de fontes renováveis. Ações como essa, explicam, aprimoram o relacionamento com a sociedade e fortalecem a identidade. No portfólio de produtos, as massas frescas, as recheadas, as massas para pastel e o pão de alho da Romena estão entre os itens preferidos pelos consumidores.

Restaurantes investem em espaços kids

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em parceria com a Nogueira Brinquedos, que atua com áreas kids e espaços de entretenimento para bares, restaurantes e comércios de alimentação fora do lar, revela que 28% dos entrevistados têm espaço infantil. O levantamento reuniu 1.697 empresários de todo o país e revelou que 63% dos respondentes têm interesse em implantar uma área infantil. Já 42% não viram compatibilidade com esse tipo de serviço e 21% não têm verba para o investimento. “Os projetos podem ser realizados em pequenos e grandes espaços, independentemente dos serviços oferecidos”, observa Percila Paloma, diretora de Marketing da Nogueira. Bares, restaurantes, pizzarias e churrascarias são os locais que mais costumam adotar os serviços para atender às famílias.