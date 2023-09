Empreendimento em Porto Alegre recebe certificação máxima de sustentabilidade

publicidade

Um empreendimento da ABF Developments e da RS Empreendimentos S/A – holding do Sistema Unimed-RS – acaba de receber a distinção Diamante na Certificação Sustentável da Prefeitura de Porto Alegre. O Magno Menino Deus será lançado nos próximos meses.

O primeiro empreendimento da incorporadora a receber a Certificação Diamante foi o Hola Menino Deus, lançado recentemente e que já está com 80% das unidades vendidas. O Hola é um projeto com conceito soft living, para viver, para trabalhar e para o lazer.

O Magno Menino Deus é o terceiro empreendimento da ABF Developments, desta vez em parceria com a Unimed, no conceito sênior living de luxo alto padrão. Os dois lançamentos anteriores são o Magno Três Figueiras, com previsão de entrar em operação no começo de 2024, e o Magno Moinhos, cujas obras estão em andamento.

A ABF seguiu uma série de procedimentos determinados pelo Programa de Premiação e Certificação em Sustentabilidade, tais como redução do consumo de água, de energia elétrica, de emissão direta de gases de efeito estufa e redução e reciclagem de resíduos sólidos, obtendo pontuação máxima nas cinco dimensões.

O CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca, diz que os projetos da ABF ganham ainda mais relevância com essa segunda premiação. “Já viemos nos destacando pela arquitetura arrojada, moderna e conceito de uso e moradia totalmente inovadores. Agora, temos ainda mais motivos para comemorar, pois isso vai ao encontro do que o mercado busca. Ficamos muito felizes em poder atender o nosso cliente na plenitude.”

Para o executivo da Unimed Geison Tremea, este é um grande passo, que mostra que a cooperativa está atenta ao mercado e à demanda de uma parcela da população que vem crescendo. Ele também comemora a certificação. “Ficamos muito satisfeitos com esse reconhecimento, que só atesta nossa escolha por um grande parceiro de negócios como a ABF e também reafirma nosso compromisso com as questões relacionadas à sustentabilidade como um todo”, avalia Tremea.