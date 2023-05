Empresas gaúchas assinam termos do Fundopem prevendo R$ 293 milhões em investimentos

publicidade

Sete empresas assinaram, na manhã desta quinta-feira, Dia da Indústria, contratos relacionados ao Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), em ato na sede da Fiergs com a presença do presidente da entidade, Gilberto Petry, do secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e do presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin. Do total, houve duas assinaturas de termos de adesão ao programa, às quais não há estimativa atual de geração de vagas, e cinco de termos de ajuste, gerando 62 empregos diretos, e um total de R$ 293 milhões em investimentos.

“Estes primeiros são o início do processo de viabilização de projetos, não é a implementação do benefício. Elas estão ainda no começo, e o protocolo cria algumas ferramentas que auxiliam a empresa a otimizar o benefício posteriormente”, comenta o diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap), Gustavo Rech. Assinaram este documento a Olfar, com um projeto de R$ 262 milhões em uma planta de derivados de grão de soja em Erechim, e o Grupo K1, para expandir a produção de colchões e estofados em Tupandi e Sapucaia do Sul.

Já as companhias que assinaram os termos de ajuste, etapa posterior que formaliza o compromisso em realizar investimentos e concede o início do benefício vinculado ao Fundopem, foram a Bebidas Chucky, de Santa Cruz do Sul (R$ 3,6 milhões), Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens, de Farroupilha (R$ 6,4 milhões), Madeireira Haas, de Venâncio Aires (R$ 15,9 milhões), Multicolor Indústria e Comércio de Pigmentos, de Farroupilha (R$ 530 mil), e a Sorvebom Industrial, de Lajeado (R$ 1 milhão).

Na visão do secretário Polo, o Fundopem, criado na década de 1970 e reformado há dois anos, é um programa onde todos os envolvidos ganham. “É importante estarmos aqui para darmos continuidade, ou mesmo início, de projetos no nosso Estado. Destacamos a importância destes empreendimentos, bem como o apoio da Assembleia e das entidades para construir um ambiente econômico favorável, mais fértil e mais acolhedor para quem investe, gera emprego e renda”, salientou ele.

Petry, por sua vez, disse que o ato demonstra um crescimento da indústria em solo gaúcho. “Estamos muito satisfeitos, e o industrial sempre é uma pessoa que acredita que as coisas vão dar certo. Ele nunca acha que vai perder, então ele aposta tudo. Nos últimos anos, principalmente nos dois governos mais recentes, houve um revigoramento do Estado, que acredito ter sido um bom caminho para andarmos. O Rio Grande do Sul é um bom Estado para se viver e trabalhar”, salientou. O Fundopem em si concede o financiamento parcial do ICMS incremental das empresas conforme sua operação, e o desconto varia conforme a região do Estado. “É uma maneira de prestigiar as indústrias que estão investindo aqui”, salientou Rech.