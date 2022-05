Estoque de veículos sobe de 125,5 mil para 128,9 mil, diz Anfavea

publicidade

Os estoques de veículos seguem subindo diante do impacto da inflação e dos juros mais altos sobre o consumo. Segundo a Anfavea, associação que representa as montadoras, o setor terminou abril com 128,9 mil veículos nos pátios de fábricas e concessionárias, acima das 125,5 mil unidades do início do mês.

O total cobre 26 dias de venda, mantendo o giro de um mês atrás se considerado o ritmo do mercado atual. Em quantidade de veículos nos pátios, os estoques estão no maior nível em um ano e meio, retomando o patamar de antes da crise dos semicondutores, responsável por paradas de produção nas montadoras. Desde outubro de 2020 (132,5 mil unidades) não se via número tão alto em estoque, num reflexo da maior dificuldade das montadoras em vender a produção no contexto de aumento de preços e juros dos financiamentos.

Depois de caírem para a mínima histórica em agosto (76,4 mil unidades), os estoques tiveram nos últimos oito meses um acréscimo de 52,5 mil veículos. A direção da Anfavea considera, porém, que o estoque segue regular e em nível baixo tanto nas concessionárias quanto nas fábricas.

