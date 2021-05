Etihad Airways suspende voos para Israel

publicidade

Companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, a Etihad Airways anunciou nesta segunda-feira a suspensão temporária dos voos para Israel, onde o principal aeroporto de Tel Aviv foi alvo de lançamentos de foguetes a partir de Gaza.

O governo dos Emirados Árabes Unidos normalizou as relações com Israel no ano passado, após a mediação dos Estados Unidos, e se tornou o terceiro país árabe a retomar os contatos com o Estado hebreu depois do Egito e da Jordânia. Posteriormente, Bahrein, Marrocos e Sudão seguiram o exemplo.

"A Etihad Airways suspendeu temporariamente os serviços de passageiros para Tel Aviv em resposta ao conflito em curso", informou a empresa com sede em Abu Dhabi. A escalada do conflito entre Israel e os palestinos provocou a suspensão dos voos para Israel na semana passada por parte de diversas companhias, incluindo KLM, Lufthansa, Aeroflot e várias empresas americanas.