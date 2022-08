Expoagas 2022 projeta recordes em público e volume de negócios

publicidade

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) apresentou, na manhã desta terça-feira, a 39ª edição da Expoagas, na sede da associação, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Retomado em formato presencial após dois anos de pandemia, o tradicional evento, que ocorre entre os dias 23 e 25 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, na Capital, é visto em sua atual edição com grande empolgação pelo presidente da entidade, Antônio Cesa Longo, que concedeu entrevista coletiva para destacar suas principais atrações.

Em 2022, a expectativa é de receber 55 mil visitantes na feira de negócios, 5 mil a mais do que a edição de 2019, a última realizada presencialmente, bem como movimentar R$ 560 milhões em negócios, R$ 21 milhões a mais do que há três anos. “De 2019 até agora, tivemos um investimento de quase 25% no número de novas lojas. Abrimos 15% de vagas diretas, e hoje 124 mil pessoas trabalham diretamente com supermercados. Criamos, no evento deste ano, mais dois andares acima da nossa área de palestras, e estamos aqui hoje comemorando esta retomada”, afirmou o presidente.

Longo também salientou em sua fala o papel do consumidor na garantia de bons negócios. “Ele é quem manda no mercado. Queremos que ele tenha esta liberdade, e hoje os supermercados possuem responsáveis técnicos em todas as áreas, no açougue, engenheiros de alimentos, nutricionistas, sendo comprometidos e responsáveis por tudo o que comercializam. A Expoagas é o momento de a gente proporcionar a todos conhecimento e oportunidades”, frisou Longo. A organização espera que cerca de 700 lançamentos sejam divulgados na Expoagas.

Tradicional no cenário econômico gaúcho, e atraindo profissionais de todo o Brasil, a convenção tem, neste ano, 458 expositores, 86 a mais do que em 2019. Deste total, 65% são do Rio Grande do Sul e 24% são estreantes no evento. A programação terá palestras e debates voltadas a diferentes aspectos do varejo em geral. Haverá ainda homenagens ao escritor Luiz Coronel, que recebe o prêmio Supermercadista Honorário na solenidade de abertura do evento, e o empresário Clóvis Tramontina, que será outorgado com a Medalha Don Charles Bird, em reconhecimento ao seu trabalho de gestão.

Dois iPhones 11 e um Renault Kwid zero-quilômetro também serão sorteados aos participantes. Entre as palestras em destaque, o economista Samy Dana falará sobre psicologia econômica no primeiro dia do evento, o filósofo Luiz Pondé tratará, no dia 24, sobre reflexões sobre a era da ansiedade, e o escritor Dado Schneider comentará a respeito dos aspectos de compra das novas gerações. As inscrições já podem ser feitas no site da Agas até o próximo dia 22, ou na secretaria da Expoagas a partir do primeiro dia de evento. A entrada é gratuita para varejistas e produtores rurais, e custa R$ 250 para fornecedores e demais visitantes até o dia 22, e R$ 300 do dia 23 em diante.