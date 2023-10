ExpoBento e Fenavinho buscam inovar com experiências integradas em 2024

publicidade

A 32ª ExpoBento e a 19ª Fenavinho projetam surpreender os visitantes com inovações entre 30 de maio a 9 de junho de 2024, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Algumas alterções serão estruturais, de grande impacto, e outras ficarão espalhadas em cada detalhe da feira e da festa. Os eventos dessa edição serão inspirados pelo mote ‘Juntos inovamos para você’.

“A ExpoBento traz consigo o peso de ser a maior feira multissetorial de compras e entretenimento do Brasil, um sucesso consagrado há mais de três décadas. E também a responsabilidade de dar continuidade a essa trajetória”, disse o diretor-geral da 32ª edição, Tiago Casagrande.

Embora uma nova ExpoBento esteja sendo edificada para 2024, alguns pontos permanecem inalterados. “As características pelas quais a ExpoBento é reconhecida e estimada continuarão perpetuadas e melhoradas também nesta edição: nosso compromisso com a excelência; o trabalho para atrair expositores e garantir que eles gerem negócios e os esforços para oferecer experiências diversificadas aos visitantes, com boas compras, opções de shows, lazer e entretenimento, enogastronomia, conforto, acolhida e segurança nos pavilhões do Parque de Eventos”, disse Casagrande.

A mesma missão desafiadora cabe à Patrícia Pedrotti, coordenadora da 19ª Fenavinho, e seu comitê. O movimento Fenavinho foi retomado em 2019 e, desde então, vem ganhando força e conquistando novos adeptos, especialmente por reviver a história, origens e cultura. É uma festa que celebra o trabalho dos agricultores, no campo, e das vinícolas, que transformam a uva nesse produto tão emblemático para nossa região, que é o vinho.

Em 2024, chega com novas propostas de experiência para o público, sempre valorizando a enogastronomia, os shows culturais e, com muito mais ênfase, a agroindústria familiar, além de toda agenda de programações e eventos relacionados à festa

Novidades na visitação e experiências

Antes mesmo do encerramento da 31ª ExpoBento e 18ª Fenavinho, as diretorias já estavam trabalhando na continuidade da feira e da festa. “Orientados pelos resultados de uma detalhada pesquisa de satisfação, construímos e estamos colocando em prática um plano de continuidade sustentável para nossos eventos”, explicou Marijane Paese, presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, entidade promotora de ExpoBento e Fenavinho.

As novidades da 32ª ExpoBento e 19ª Fenavinho impactam o público logo no início da visitação. O percurso que passa pelo espaço da Indústria e Comércio foi revitalizado. O pavilhão A também abrigará projetos temáticos especiais. Atrações consagradas, como o ‘Mundo da Moda’ e o ‘Espaço Variedades’ seguem oportunizando bons negócios para visitantes e expositores. A ExpoBento pretende destacar, também, um daqueles que está entre os maiores atrativos para o público masculino. O Salão Automotivo será realocado para o Pavilhão F, ganhando em volume e expressividade.

A meta da feira é, mais uma vez, chegar à marca de cerca de 500 marcas expositoras. Seguindo o percurso, o visitante vai ser surpreendido por uma integração ainda maior de ExpoBento e Fenavinho. A Festa ocupa área maior nos pavilhões e aparece sob uma remodelação de layout cuja proposta é melhorar a qualidade da experiência enogastronômica ali oferecida e também a valorização das atrações culturais, concentradas em um único palco que abrigará as atrações principais.

Completamente transformado, o espaço da Fenavinho valoriza a participação das vinícolas e, claro, seu produto: o vinho, grande protagonista da Festa. Cada vinícola expositora terá autonomia para elaborar de forma atrativa e criativa seu estande, oferecendo espaços de estar para o visitante, que poderá sentar para degustar os vinhos e espumantes, bem como a gastronomia.

Além dessa novidade na experiência enogastronômica, a Fenavinho faz jus a sua essência comunitária, de valorização ao interior, aos distritos e às raízes culturais. Sucesso em 2023, o ‘Bodegão’ ganha ainda mais destaque em 2024, num espaço maior e com programação ainda mais intensa. A valorização ao trabalhador agrícola aparece, também, na nova proposta da Agroindústria Familiar. Realocada para o pavilhão D, tem seu espaço ampliado, favorecendo a visitação, o contato do público com os produtos e os negócios.

“Esses movimentos vêm ao encontro dos esforços do CIC-BG em manter vivas a essência da feira e da festa, e adequá-las às expectativas de um público visitante e expositor cada vez mais qualificado e exigente. São direcionamentos estratégicos para que feira e festa tenham assegurada sua perpetuidade e continuem sendo geradoras das valiosas contribuições que entregam para nossa região”, diz Marijane.

Esse legado é reconhecido pela comunidade. “A ExpoBento e a Fenavinho são eventos que movimentam a economia de Bento Gonçalves e da região. Juntas demonstram a força do empreendedorismo e do nosso interior. O poder público é parceiro dessas ações, e aguardamos um grande evento em 2024”, disse o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira.

Da mesma forma o Legislativo municipal endossou a expectativa pela realização de feira e festa. “Edição após edição, ExpoBento e Fenavinho se superam. São eventos que merecem ser tombados pelo que representam para nossa cultura e município”, disse o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Rafael Pasqualotto. As contribuições dessa iniciava vencem os limites locais.

“Essa feira e festa, que o CIC-BG realiza há tanto tempo, unindo poder público, iniciativa privada, comunidade – tudo de melhor que temos no Estado e expõe para o Brasil, incentivando a interação, evolução e prosperidade, como acontece em Bento Gonçalves, cidade que é exemplo em turismo, indústria e empreendedorismo”, enfatizou o representante da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, Gabriel Fogaça.