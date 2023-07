Exportações da indústria gaúcha diminuem 4,3%

publicidade

Com recuo de 8,8% na quantidade vendida, as exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul caíram 4,3% no primeiro semestre de 2023 na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento somou 8,1 bilhões de dólares no período, queda de 367,5 milhões de dólares. Em junho, com as vendas externas atingindo 1,3 bilhão de dólares, o impacto foi ainda maior em relação ao mesmo mês de 2022: baixa de 20,6%.

“A crise econômica da Argentina colabora para este resultado. É um dos nossos mais importantes parceiros comerciais, mas as exportações da indústria de transformação gaúcha para lá apresentam queda de 15,6% no acumulado deste ano”, afirmou o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry. Por outro lado, os preços médios das exportações apresentaram avanço de 5% ante o primeiro semestre de 2022.

A Fiergs também destacou que dos 23 segmentos exportadores da indústria de transformação gaúcha, apenas sete apresentaram avanço na receita das vendas externas frente a igual semestre de 2022. Mesmo o segmento de maior faturamento no primeiro semestre, o de alimentos, com uma receita de 2,9 bilhões de dólares, registrou queda de 1%, uma redução de 29,9 milhões de dólares. A explicação para esta retração no período está na quantidade exportada. Houve baixa de 5,5% enquanto os preços avançaram 5,4%.

O produto mais embarcado no primeiro semestre foi farelode soja, representando 878,1 milhões de dólares no total, avanço de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Carne de frango in natura foi o segundo produto com maior faturamento de exportação do segmento (576,3 milhões de dólares no total), mas com retração de 14,9%. Os principais destinos das mercadorias foram China, Vietnã e Índia.

Em sentido oposto, o tabaco terminou em segundo lugar com um aumento de 20,6% nas vendas e um faturamento de 1,1 bilhão de dólares.

Importações

O Rio Grande do Sul importou 6,9 bilhões de dólares nos primeiros seis meses deste ano, um crescimento de 486,1 milhões de dólares frente ao mesmo período de 2022, alta de 7,6%. Os produtos mais demandados do mercado externo foram óleos brutos de petróleo, veículos de carga, adubos ou fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio, naftas e cloreto de potássio. A Argentina liderou a lista de compras do Rio Grande do Sul.