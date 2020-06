Fabricante de carros de luxo Bentley corta 1 mil postos de trabalho

publicidade

O fabricante britânico de carros de luxo Bentley anunciou, nesta sexta-feira, que cortará 1 mil vagas de trabalho, o correspondente a cerca de 25% de seu quadro de funcionários, devido à queda na atividade causada pela pandemia do novo coronavírus.

A marca de luxo, que emprega 4 mil pessoas no Reino Unido e pertence ao grupo alemão Volkswagen, disse em um comunicado que propôs demissões voluntárias e não descarta a possibilidade de novos cortes.

Devido ao confinamento decretado para combater a pandemia de Covid-19, as vendas de carros novos no Reino Unido caíram 89% em maio, em ritmo interanual, seu pior resultado desde 1952, informaram autoridades do setor na quinta-feira.

Nessa quinta, o fabricante de carros de luxo Aston Martin anunciou a demissão de 500 trabalhadores, como parte de uma reestruturação.

Na semana passada, a McLaren, conhecida por seus carros de corrida de Fórmula 1, disse que planeja cortar 1,2 mil vagas, em torno de 25% de seus funcionários, também devido ao impacto da pandemia em suas atividades.