Fazenda do RS divulga calendário de pagamento do IPVA nesta sexta

publicidade

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) divulga nesta sexta-feira, às 11h, em coletiva de imprensa virtual, o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2022. A Sefaz vai apresentar as propostas estudadas durante o mês de novembro. Os cidadãos cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) podem contar com desconto máximo do Bom Cidadão.

O abatimento pode alcançar 5% sobre o valor do imposto para quem obter as 150 notas fiscais. O contribuinte que registrou de 51 a 99 notas até 31 de outubro deste ano terá o desconto de 1%; de 100 a 149 notas, a redução é de 3%; e 150 ou mais documentos fiscais garantem o benefício máximo de 5%. O desconto do Bom Cidadão pode ser acumulado com outros benefícios e é válido para pagamento do tributo em dia, conforme calendário de vencimento do IPVA.