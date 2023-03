Fed e Tesouro dos EUA celebram compra do Credit Suisse pelo UBS

publicidade

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, celebraram neste domingo (19) a compra do banco Credit Suisse pelo maior banco suíço, o UBS. "Estamos satisfeitos com os anúncios feitos hoje pelas autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira", disseram as autoridades em comunicado conjunto.

As duas instituições também indicaram que estiveram em "estreito contato" com seus pares internacionais para "apoiar a concretização" da operação. Após a repentina falência do banco americano Silicon Valley Bank (SVB), o setor bancário encerrou uma semana obscura nos mercados.

As preocupações se concentraram inicialmente nos casos do Credit Suisse e do First Republic, um banco sediado em San Francisco. Sua avaliação na bolsa diminuiu em mais de 25% e 80%, respectivamente, na última semana. Yellen e Powell também enfatizaram que "o sistema bancário americano é sólido em termos de capitalização e liquidez e o sistema financeiro americano é resistente".

O banco UBS (UBS) comprará o Credit Suisse por mais de US$ 2 bilhões em uma transação de ações, informou o Financial Times, citando fontes com conhecimento direto da transação. O valor corresponde a 50 centavos de franco por ação, contra 1,86 franco do fechamento dos papéis do Credit Suisse na sexta-feira.

