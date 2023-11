Feira de emprego terá 1,1 mil vagas em Porto Alegre

publicidade

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas) promove a 8ª edição do EmpregarRS nesta sexta-feira, das 9h às 16h, em Porto Alegre (no Vida Centro Humanístico, avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132) e no interior (nas Agências FGTAS/Sine). A ação reunirá oferta de vagas, entrevistas de emprego e atividades de orientação profissional. Na Capital, o evento já conta com 1.112 vagas e 26 empresas confirmadas.

As ocupações com os maior número de vagas disponíveis na capital são: operador de telemarketing receptivo (380), auxiliar de segurança (80), operador de caixa (70), repositor de mercadorias (50), atendente de padaria (50), operador de telemarketing ativo (50), atendente de farmácia (50) e atendente de lojas e mercados (40).

Para agilizar o atendimento no dia do evento, os trabalhadores poderão retirar, antecipadamente, entre 6 e 9 de novembro, as cartas de encaminhamento para as entrevistas do EmpregarRS em Porto Alegre. Os interessados deverão apresentar documento de identificação com CPF e foto. As opções para obtenção da carta são:

Carta de encaminhamento nas agências FGTAS/Sine (6/11 a 9/11)

Centro (rua José Montaury, 31) - das 8h às 16h

Agência FGTAS/Sine Azenha (avenida Dr. Carlos Barbosa, 618) - das 8h às 12h e das 13h às 17h

Tudo Fácil Zona Sul (avenida Wenceslau Escobar, 2666) - Das 8h às 16h

Tudo Fácil Zona Norte (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132) - Das 8h às 16h

Sine Móvel (7/11 a 9/11)

Atendimento será das 13h às 17h, no Vida Centro Humanístico (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132);

Aplicativo Sine Fácil

Disponível para download gratuito no Google Play

No dia do EmpregarRS, também serão fornecidas cartas de encaminhamento nos locais de realização do evento, mediante distribuição de senha por ordem de chegada. Os trabalhadores deverão apresentar documento de identificação com CPF e foto.

Empregadores interessados em disponibilizar vagas e realizar entrevistas de emprego gratuitamente no EmpregarRS podem entrar em contato com as Agência FGTAS/Sine dos municípios até terça-feira (7/11).

