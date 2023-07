Feira Internacional da Construção começa nesta terça-feira em Porto Alegre

publicidade

Começa, nesta terça-feira, a 24ª Construsul – Feira Internacional da Construção, no Pavilhão do Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. Até a sexta-feira, 4 de agosto, o evento reunirá interessados em geração de negócios, inovação e atualização profissional.

“Estamos com uma expectativa extremamente otimista”, disse o diretor da Sul Eventos Feiras Profissionais, Paulo Richter, em visita ao Correio do Povo. O organizador revelou que, em um movimento inédito, as vagas para expositores se esgotaram em pouco tempo — são 300 — gerando lista de espera.

Com quase R$ 2 bilhões em negócios fechados em 2022, a intenção é superar esse número, neste ano. A projeção é de que cerca de 35 mil visitantes circulem no local, entre lojistas, profissionais de construtoras, engenheiros, arquitetos, e outros atores do ramo.

A Construsul terá uma área de exposição de 20 mil metros quadrados, congregando toda cadeia produtiva, com setores de construção, acabamentos e infraestrutura. “Após tantos anos, o desafio é sempre trazer novidades”, destacou o diretor.

Para este ano, Richter afirmou que se destacam a automação e também a sustentabilidade, cada vez mais implementada pelas pequenas empresas, segundo ele. Richter explicou, inclusive, que se deve a um modelo considerado sustentável economicamente, por gerar menos resíduos, a construção rápida de empreendimentos como farmácias, comumente presenciada pelos porto-alegrenses. “É o sistema construtivo off-site, produzido fora e montado no local”, detalhou.

Durante a Construsul, também acontecerão atividades paralelas entre seminários, congressos e palestras técnicas, com temas como inovação e tecnologia e cidades inteligentes. A organização alerta que, por segurança, é proibido o ingresso de menores de 14 anos.