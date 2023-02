Ford eliminará 3,8 mil empregos na Europa nos próximos três anos

publicidade

A montadora americana Ford anunciou nesta terça-feira (14) que vai suprimir 3,8 mil postos de trabalho nos próximos três anos na Europa, 3,6 mil deles na Alemanha e no Reino Unido, com alegação de que precisa aumentar a competitividade. A empresa informou que serão cortados 1,7 mil cargos na área de desenvolvimento de produtos e 600 na área administrativa na Alemanha. No Reino Unido, 1 mil funcionários da divisão de desenvolvimento e 300 da administração serão demitidos.

A montadora não mencionou os outros países que serão afetados por 200 demissões. "São decisões difíceis, que não são tomadas de ânimo leve", declarou Martin Sanders, diretor geral da Ford Model para a Europa. "Reconhecemos a incerteza que cria em nossas equipes e garanto que ofereceremos todo o nosso apoio nos próximos meses", acrescentou Sander.

A empresa afirmou que a decisão pretende revitalizar os negócios na Europa e levar a Ford a competir no mercado com maior rentabilidade. Os cortes acontecerão ao longo de três anos e devem começar com um programa de demissão voluntária.

O anúncio da montadora coincide com um momento de temor de transferência da indústria automotiva na Europa, depois que o governo dos Estados Unidos adotou subsídios significativos para os veículos elétricos fabricados no seu território, como parte do plano econômico previsto na Lei de Redução da Inflação (IRA na sigla em inglês).

