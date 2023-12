Fundador de rede de farmácias do RS faz palestra sobre sua trajetória

publicidade

Para falar da experiência no empreendedorismo, o fundador e presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Brair, participou, nesta sexta-feira, da reunião almoço da CDL de Passo Fundo, no Clube Comercial da cidade. Comemorando a presença de mais de 1 mil unidades em, pelo menos, 270 municípios do RS, Santa Catarina e Paraná, o empresário salientou a transparência na gestão iniciada em 1979, com a compra da primeira farmácia em Campo Novo.

“Nós, através do crescimento, através do sucesso, compartilhamos os resultados com a comunidade. Então, estamos juntos no processo social”, afirmou, destacando a participação no desenvolvimento da economia e na manutenção de 20 mil postos de trabalho. “Como empresários, acreditamos nos municípios em que nós estamos, no Estado e no país”, disse.

O empreendedor adiantou que a empresa está trabalhando para aumentar o mix de produtos oferecidos na rede. "As farmácias já têm horário estendido e, se conseguir agregar outros serviços e produtos que fazem parte do dia a dia, com certeza, vai cair na simpatia da comunidade e vai ter uma vantagem competitiva", disse.

Na presença da família e de amigos, que subiram ao palco para contar episódios que marcaram a biografia do empresário, Brair contou sobre o início da carreira, que começou aos 14 anos, como atendente na farmácia dos tios e também abordou os desafios que enfrentou ao longo do tempo, desde a primeira aquisição até hoje.

O encontro contou com a participação de prefeitos, incluindo o de Porto Alegre, Sebastião Melo, representantes do Legislativo, como o senador Luis Carlos Heinze e a presidente em exercício da Assembleia, Nadine Anflor. Também estiveram no local membros do Judiciário e de entidades. Participaram ainda os ex-jogadores de futebol Dunga e Tinga, que tinham presença confirmada em um encontro de talentos com 800 crianças de três projetos sociais apoiados pela rede de farmácias, em Passo Fundo.

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, observou a importância de homenagear representantes do setor. Segundo ele, as comunidades onde são instalados os empreendimentos passam por uma mudança social, a partir da geração de empregos e da atração de investimentos.

O especialista em inteligência artificial Magnus Lindkvist palestrou no evento, de forma virtual, falando do futuro da tecnologia na vida cotidiana e nos negócios.