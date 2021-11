General Electric (GE) anuncia divisão em três empresas

publicidade

O conglomerado americano General Electric (GE) anunciou nesta terça-feira (9) que vai separar suas atividades em três empresas diferentes, todas presentes na Bolsa e especializadas em aviação, atendimento de saúde e energia. De acordo com a empresa, todas as novas companhias terão capital aberto e deixarão os negócios da GE "mais bem posicionados para entregar crescimento de longo prazo e criar valor para clientes, investidores e funcionários".

A divisão ocorrerá por meio da separação da unidade de saúde da GE em processo livre de impostos, enquanto os setores de tecnologias digitais, energia e energia renovável serão combinados em um único negócio. Após essas transações, a GE será uma empresa com foco em aviação, de acordo com a companhia.

A divisão do setor de saúde da GE deverá ocorrer no começo de 2023, enquanto a criação da companhia focada em energia acontecerá no início do ano seguinte, segundo informou a empresa.

Após a divulgação do comunicado, a Fitch reafirmou seu rating BBB da GE, com perspectiva estável. Em Wall Street, a ação da GE operava em alta de quase 11%, a 120 dólares, nas negociações eletrônicas antes da abertura.

Histórico

Criada no fim do século XIX por Thomas Edison, a GE é um dos grupos símbolos da indústria americana, com presença em vários setores, do transporte às finanças, passando pelos meios de comunicação e computação. Duramente afetado pela crise de 2008, o conglomerado enfrentou um processo de reestruturação e uma enorme dívida nos últimos anos.

Em 2018 saiu do Dow Jones Industrial Average, índice de referência em Wall Street, que integrou por 111 anos. E em outubro apresentou resultados trimestrais mais satisfatórios, beneficiado em particular pelo forte aumento do lucro no setor de aviação.