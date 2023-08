Governo federal promove leilão de cinco áreas portuárias, sendo uma delas no RS

publicidade

O governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), promove nesta sexta-feira (11), às 14 horas, na B3, a Bolsa do Brasil, o leilão para o arrendamento de cinco áreas portuárias localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul (POA01), Alagoas (MAC11A, MAC11, MAC12) e Ceará (TMP).

Os três terminais localizados em Maceió (AL) e o de Porto Alegre (RS) são dedicados principalmente à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais e granéis líquidos, especialmente combustíveis e petróleo. Já o terminal de Fortaleza (CE) é voltado à movimentação de passageiros e atividades de entretenimento, na área denominada Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), localizada no Porto Organizado do Mucuripe.

Os leilões têm como objetivo a seleção da proposta mais vantajosa, com critério de maior valor de outorga, para a celebração de contrato de arrendamento de área e infraestrutura públicas localizadas dentro de portos organizados. No total, a previsão é que as áreas recebam mais de R$ 124,8 milhões em investimentos.