Governo oficializa a indicação de Fausto Ribeiro para presidir Banco do Brasil

O Banco do Brasil comunicou nesta segunda-feira (29) que o Ministério da Economia encaminhou para análise e manifestação do Corem (Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade) do banco o processo de indicação de Fausto Ribeiro para presidir a instituição financeira. Em fato relevante, o banco de controle estatal afirmou que o Corem irá se reunir para avaliar a indicação.

O governo federal anunciou a indicação de Fausto Ribeiro para ser o próximo presidente-executivo do BB no último dia 18, após o atual mandatário, André Brandão, ter renunciado ao cargo.

Ribeiro, funcionário de carreira no BB desde 1988, será o terceiro presidente do banco em cerca de seis meses, com Brandão finalmente sucumbindo ao desgaste com o presidente Jair Bolsonaro após o anúncio em janeiro de um plano da instituição que incluía demissões e fechamento de agências.

