Mais de 2 milhões já podem sacar auxílio emergencial nesta segunda

Trabalhadores informais nascidos em julho e inscritos no auxílio emergencial podem sacar a terceira parcela do benefício a partir desta segunda-feira (12). Desde 25 de junho, quando a grana foi depositada, a movimentação só pôde ser feita por meio de aplicativo ou contas digitais.

No segundo ciclo, cerca de 2,4 milhões de beneficiários desse grupo receberam a segunda parcela, somando aproximadamente R$ 504 milhões. O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

Na conta digital, o beneficiário pode pagar boletos, realizar compras pela internet e em estabelecimentos comerciais. O calendário de saque da terceira parcela segue de acordo com o mês de aniversário até 19 de julho para quem nasceu em dezembro.

Extensão e novo Bolsa Família

Há uma semana, o presidente Jair Bolsonaro editou decreto que prorroga o pagamento do auxílio emergencial 2021 por mais três meses. A medida provisória previu originalmente pagamento em quatro cotas, de abril a julho, com possibilidade de prorrogação desde que observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Como o R7 adiantou, agora a ajuda aos trabalhadores informais e população de baixa renda durante a pandemia de covid-19 vai até outubro. Após esse período, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu ampliar o Bolsa Família.