Mais de 350 pessoas participam do 19º Congresso da Federasul

O 19º Congresso da Federasul foi aberto, nesta sexta-feira, pelo presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, que falou sobre a importância do encontro para a troca de experiências e reforçou as ações colocadas em prática na sua gestão, lembrando do Manifesto Empreendedor Gaúcho, lançado em julho. Ele destacou o direcionamento da entidade e seus desafios para um púbico superior a 350 participantes, lembrando das entregas já feitas e das conquistas e concluiu dizendo que “o futuro do nosso Estado está nas nossas mãos”.

A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Simone Leite, destacou a importância dos Núcleos das Mulheres Empreendedoras, informando sobre o crescimento dos núcleos (de 37 para 61 em um ano). E mandou um recado: “vocês têm a responsabilidade de ser inspiração para outras mulheres”.

Debates econômicos e políticos completaram a agenda do primeiro dia do congresso com representantes de entidades de vários setores, incluindo a CDL, a Farsul e a Federasul, e com seis deputados que falaram sobre a liberdade de empreender e a visão do parlamento sobre as dificuldades dos empreendedores.

A insegurança jurídica foi apontada pelos representantes de entidades como uma trava ao investimento privado, assim como as questões fiscais que sinalizam ao empresariado problemas de crescimento. Na visão política, os deputados mostraram que é preciso desburocratizar os processos, reduzir a carga tributária e incentivar a liberdade para empreender.

O congresso que encerra neste sábado, na CIC de Bento Gonçalves, onde ocorre também o 2º Congresso Mulheres Empreendedoras, que foi a primeira agenda do dia e trouxe exemplos de atitudes vencedoras. No cronograma, também esteve a palestra de Camila Fossati, diretora da Braskem, que falou sobre “Diversidade, Equidade e Inclusão”.

A programação deste sábado se inicia às 8h30min com a apresentação de cases de entidades filiadas e de Mulheres Empreendedoras. "Equilíbrio e Longevidade” será o tema das 10h no painel Bem-Estar e Empreendedorismo. Às 11h, os publicitários Fábio Bernardi e Lara Piccoli vão falar sobre o tema Construindo Marcas.



Para encerrar, no final da manhã de sábado, um painel com três palestras: "Saúde Mental" com a psiquiatra Graziela Stein, "Casal Empreendedor", com Fábio Bernardi e Lara Piccolli e "Inspiração", com Ana Deutschmann, da Geo Marítim e Cristiane Cunha, da Aeromot. O presidente da Federasul fará o encerramento dois congressos.