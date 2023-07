Mega Sena: prêmio acumula e vai a R$ 50 milhões

publicidade

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.616 da Mega-Sena realizado neste sábado. O prêmio ficou acumulado e vai para R$ 50 milhões, no próximo sorteio, que acontecerá na quarta-feira.

Os números sorteados foram: 06 - 16 - 23 - 35 - 38 - 49.

A quinta teve 103 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 39.221,73 cada. Já a quadra registrou 6.817 vencedores, com prêmio de R$ 846,58 para cada um.