Mind7 Startup gera resultados para as startups expositoras

Após dois dias de intensas trocas e conexões durante o Mind7 Startup, evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo que ocorreu nos dias 11 e 12 de novembro nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, os resultados começam a ser colhidos. Mais de seis reuniões foram agendadas para esta primeira semana pós-evento, entre as startups expositoras e os fundos de investimentos e as aceleradoras. Conforme a organização do Mind7, uma das startups participantes está com negociação avançada para captar investimento com valor de mercado estimado em R$ 15 milhões. A próxima edição do Mind7 Startup já tem data confirmada: será nos dias 1º e 2 de setembro de 2022, também em Caxias do Sul.

O evento é organizado pelo Acelera Serra, associação que trabalha para fomentar o ecossistema de startups na Serra Gaúcha. Para Rafael Yamane, coordenador da entidade, o objetivo foi alcançado. "Este foi um evento de retomada, de reunir o máximo de pessoas, startups, grandes empresas, academia e poder público em um mesmo ambiente, para se conectarem. E foi exatamente o que fizemos, foi uma festa para quem buscava novos insights, visões de mundo compartilhadas, ferramentas e ações práticas para melhorar o dia a dia de quem empreende e faz acontecer", salienta.

Conforme Yamane, o Acelera Serra tem recebido ótimos feedbacks relacionados ao Mind7. "Iremos ainda mais confiantes para o evento de 2022, que já começou a ser construído ali mesmo. São inúmeras ideias e contribuições dadas por participantes e cuidadosamente anotadas. Praticamente todos os palestrantes nos presentearam com novas possibilidades, com suas realidades. Podemos esperar para 2022 um evento ainda mais intenso e que certamente colocará o Mind7 no calendário nacional do ecossistema de inovação do Brasil", antecipa o coordenador.

Premiações para startups

Além desses resultados, o evento promoveu desafios com prêmios para as startups. A empresa Abbiamo, focada na experiência do consumidor por meio da logística, foi a vencedora da Batalha das Startups, realizada pelo Instituto Hélice e pela aceleradora Ventiur. Ela recebeu um aporte inicial de R$ 200 mil, que pode chegar a R$ 1 milhão nos próximos meses. "É primeiramente um prazer ter participado de um evento como o Mind7 Startup nesse recomeço de eventos presenciais. As vitórias são importantíssimas para reafirmação do valor que estamos agregando ao mercado e vamos usar o dinheiro para acelerar ainda mais nosso crescimento comercial e de produto," afirma Aurelio de Padua Gandra, CEO da startup. As outras duas finalistas premiadas foram as startups Hyggia e CashTF.

O Desafio Sebrae Like a Boss, tradicional concurso de startups realizado pelo Sebrae em todo o país, teve o primeiro lugar também com a Abbiamo, o segundo com a Criação.CC e o terceiro com a Inova Pictor.

Networking foi destaque para participantes

Iasmin Wallauer é gestora de contas da Criação.CC, startup criada há um ano voltada para o desenvolvimento de sites, que expôs no Mind7. "A gente veio ao evento para buscar conexões e possíveis clientes. Conseguimos conversar com outras startups e com quem veio prestigiar, gerando troca de ideias. Também aproveitamos as palestras. Fiquei impactada com algumas falas sobre storytelling", comentou.

Eduarda Macedo, da equipe de marketing e comercial da empresa Viaturo, também destacou o networking proporcionado no Mind7. "É minha primeira vez como expositora, mesmo que a empresa já tenha participado. Achei interessante porque tivemos muitos contatos com outras empresas e já fizemos parcerias muito legais. Essa parte de contato e de conhecer novas tecnologias foi incrível", opinou.

A empresa Studio 360, que desenvolve um aplicativo voltado para o mercado imobiliário, já expôs no Mind7. Lucas Teles, da área de relacionamento da startup, salientou as trocas promovidas pelo evento. "A gente conhece iniciativas de outros nichos e é sempre bom ter essas conexões, porque conseguimos ter insights para melhorar cada vez mais nosso produto, nossa empresa e toda a gestão. Foi uma experiência muito boa para nós e estamos muito felizes que várias pessoas tenham passado pelo nosso estande.”

A programação de conteúdo contou com o envolvimento do público do Mind7, que não só assistiu às palestras, mas também fez perguntas e participou de dinâmicas como a de “perguntas silenciosas” promovida pelo palestrante Edson Matsuo (Grendene). Para Mauro Fiorio, da área de informática da Unimed Nordeste-RS, o evento teve diversas opções. "São muitas empresas oferecendo soluções interessantes. Mesmo atuando na área da saúde, precisamos de uma série de subsistemas para atender melhor o cliente. Encontramos diversas opções aqui, desde treinamento para compradores à área de logística e de vendas, por exemplo", afirmou. Para ele, a abertura com a palestra do professor Dado Schneider foi um destaque da programação.