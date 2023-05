Missão do RS conhece soluções digitais oferecidas pelo Google

publicidade

Os integrantes da missão governamental liderada pelo governador Eduardo Leite em Nova Iorque, nos Estados Unidos, participaram, nesta quinta-feira, de uma imersão na sede do Google para conhecer soluções digitais oferecidas pela companhia. Os principais objetivos dessas ferramentas são melhorar serviços e subsidiar políticas públicas.

A comitiva acompanhou uma série de apresentações, entre a manhã e o fim da tarde, em que os executivos da empresa expuseram as possibilidades de parcerias com o Estado em áreas como serviços digitais, empregos, segurança pública, planejamento urbano, transportes, geoprocessamento e inteligência de dados.

O governador ressaltou que a carteira de serviços do Google está alinhada à cultura do governo, de colocar no centro das decisões o maior repertório possível de dados e informações. “Desde o primeiro mandato, o nosso governo tem como marca o uso de evidências científicas para subsidiar as políticas públicas e definir estratégias e ações. Fizemos isso durante a pandemia, por exemplo, e agora estamos avançando no monitoramento da estiagem e em ferramentas relacionadas à segurança pública, entre outras áreas”, apresentou Leite. “As soluções oferecidas pelo Google têm um potencial muito grande de serem acopladas ao nosso trabalho, permitindo que utilizemos essa inteligência de dados para qualificar a tomada de decisão e as entregas para a população.”

Entre as ferramentas apresentadas, destacam-se as de monitoramento e mapeamento do solo a partir de geoprocessamento e a que, por meio de geolocalização, mapeia propriedades e vias rurais. No caso do mapeamento de solo, trata-se de um mecanismo que auxilia o governo a entender o histórico dos processos de estiagem, ao estabelecer um comparativo que satélites fazem ano a ano de determinadas áreas. Isso também permite que sejam avaliadas as causas da seca em algumas regiões. E o rastreamento em localidades rurais dá condições de levar serviços a comunidades distantes de grandes centros urbanos e que hoje, pela dificuldade de acesso, ficam mais afastadas do atendimento oferecido pelo poder público.

Na última parte da imersão, os executivos apresentaram as soluções de Inteligência Artificial Google aplicadas a governos, principalmente no que diz respeito a serviços e interpretação de dados. Na sexta-feira, a comitiva encerra o trabalho em Nova Iorque com uma visita ao Mastercard Tech Hub e com uma série de painéis em evento promovido pelo GRI Club que terão a participação do governador.

Integram a missão governamental os secretários da Casa Civil, Artur Lemos, de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, o presidente da Assembleia, deputado Vilmar Zanchin, e o deputado Rafael Braga.