Nascidos em março e abril podem sacar auxílio de R$ 600 nesta terça

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 poderá ser sacada nesta terça-feira (28) por beneficiários nascidos em março e abril. Para evitar aglomerações, o resgate em dinheiro foi liberado pela Caixa Econômica Federal, desde segunda-feira, de forma escalonada, de acordo com a data de aniversário.

A retirada do dinheiro para quem não tinha conta em banco e recebeu o pagamento pela poupança digital da Caixa pode ser feita em caixas eletrônicos ou lotéricas. Na quarta-feira (29), será a vez dos nascidos em maio e junho, na quinta (30), para os de julho e agosto. Já os de setembro e outubro poderão resgatar no dia 4 de maio e os de novembro e dezembro, no dia 5 de maio.

Mas é preciso atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login, selecionar a opção “saque sem cartão” e informar o valor a ser retirado. O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas, que deve ser utilizado nos caixas eletrônicos e nas unidades lotéricas.

Para acessar a funcionalidade do saque sem cartão, foi liberada uma nova versão do aplicativo Caixa Tem, após problemas registrados pelos beneficiários. A atualização já está disponível para download.

Além da opção “saque sem cartão”, a Caixa afirma que a nova versão do aplicativo também traz ampliação da capacidade de acessos simultâneos, disponibilizando uma previsão de atendimento aos usuários que não conseguirem acesso imediato nos horários de maior utilização. Quem não quiser sacar pode usar o valor pelo aplicativo para pagamento de boletos e contas de água, luz, telefone, além de transferências.

O auxílio também será pago nesta terça para 1.917.991 pessoas do Bolsa Família, com NIS final 8. Os inscritos do Bolsa Família e outros beneficiários que já têm poupança na Caixa ou são correntistas de outros bancos não precisam baixar o app.

Veja o calendário de pagamento do auxílio para o Bolsa Família

Terça-feira (28):

• 1.917.991 pessoas – NIS final 8

Quarta-feira (29):

• 1.920.953 pessoas – NIS final 9

Quinta-feira (30):

• 1.918.047 pessoas – NIS final 0

Balanço

A medida foi criada para diminuir os impactos do coronavírus na população de baixa renda. Serão três parcelas de R$ 600, no caso de mães solteiras, o valor é em dobro, ou seja, de R$ 1.200. Desde 9 de abril, 39,1 milhões de pessoas já receberam o benefício, num total de R$ 27,7 bilhões. Entre os inscritos pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br, 15,2 milhões já receberam a primeira parcela.