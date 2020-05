Nascidos em setembro e outubro podem sacar auxílio neste sábado

publicidade

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 poderá ser sacada neste sábado por trabalhadores informais nascidos em setembro ou outubro que fizeram o cadastramento pelo aplicativo. As agências da Caixa Econômica Federal ficarão abertas hoje, das 8h às 12h, exclusivamente para tirar dúvidas e fazer o pagamento.

Para evitar aglomerações, o resgate em dinheiro foi liberado desde segunda-feira, de forma escalonada, de acordo com a data de aniversário. Pelo calendário inicial, nascidos em setembro e outubro receberiam o benefício a partir de segunda-feira, mas com a abertura das agências esse pagamento foi antecipado. Na terça-feira, será a vez dos nascidos em novembro e dezembro.

Em todo o país, 902 agências estarão abertas para realizar o atendimento. Para evitar aglomerações, a Caixa orienta que a população só se dirija a esses locais em último caso. A prioridade do banco é manter o atendimento digital, por meio do cadastramento por app, site e a movimentação do benefício pelo Caixa Tem, que dá acesso à poupança social digital.

“Dessa forma, o banco reforça o pedido para que a população só se dirija às agências em último caso. Aqueles que receberam o crédito por meio da Poupança Digital Caixa podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo”, informa a Caixa.

Aplicativo

Para realizar o saque, o beneficiário precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login e selecionar a opção “saque sem cartão”. O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas.

Além da opção “saque sem cartão”, a Caixa afirma que a nova versão do aplicativo também traz ampliação da capacidade de acessos simultâneos, disponibilizando uma previsão de atendimento aos usuários que não conseguirem acesso imediato nos horários de maior utilização.

Quem não quiser sacar pode usar o valor pelo aplicativo para pagamento de boletos e contas de água, luz, telefone, além de transferências.