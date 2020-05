Pedidos para sacar seguro-desemprego têm alta de 76,2% na primeira quinzena de maio

publicidade

Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram 76,2% na primeira quinzena de maio na comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com balanço divulgado, nesta quinta-feira, pelo Ministério da Economia, foram 504.313 solicitações. No ano passado, nesse período, foram 286.272 pedidos.

O Ministério da Economia estima que haja uma fila de 250 mil solicitações represadas do período em que as agências do Sine estavam fechadas. O número ainda representa um avanço de 4,9% em relação a segunda quinzena de abril deste ano (480.848).

O Estado com mais pedidos foi São Paulo (149.289), seguido por Minas Gerais (53.105) e Rio de Janeiro (42.693). Nesse período, 77,5% dos pedidos foram feitos via internet.

Depois de um decreto no fim de abril ter definido o processamento de seguro-desemprego como serviço essencial, porém, as solicitações presenciais aumentaram 58,5% em relação à segunda quinzena de abril.