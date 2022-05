Petrobras anuncia reajuste de R$ 0,40 no preço do diesel a partir desta terça

publicidade

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira o reajuste no preço do diesel, que já começa a valer nesta terça. O valor médio de venda da estatal para as distribuidoras passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro.

De acordo com o comunicado emitido hoje, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,06, em média, para R$ 4,42 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,36 por litro. Isso leva em consideração a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel comercializados nos postos.

A Petrobras considera que a medida, semelhante a que foi tomada por outros fornecedores de combustíveis, acompanha os preços do mercado. O último ajuste de preços aplicado pela Petrobras aconteceu em 11 de março. Desde a data, a Petrobras disse que manteve os seus preços de diesel e gasolina inalterados e reduziu os preços de GLP, observando a dinâmica de mercado de cada produto.

Veja Também

O comunicado da estatal ainda salienta que o "balanço global de diesel está impactado por uma redução da oferta frente à demanda". "Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões supridoras", alerta a Petrobras. Conforme a empresa, a diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo nunca esteve tão alta.

Gasolina aumenta 45% em dois anos

Desde o início da crise provocada pela pandemia de coronavírus, o preço médio da gasolina nos postos de combustíveis já variou 45%. O valor médio cobrado por litro era de R$ 4,550 em fevereiro de 2020. Já no mesmo mês deste ano o preço chegou a R$ 6,600, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O preço médio do litro do combustível comum se mantém acima de R$ 7 em 20 capitais brasileiras. Em relação ao praticado na semana de 10 a 16 de abril, o valor médio do combustível subiu 1%.

Desde sábado (7), todos os postos de combustíveis do país estão obrigados a indicar os preços da gasolina, do diesel, do etanol e do GNV (gás natural veicular) com apenas duas casas decimais no valor correspondente aos centavos, e não mais com três dígitos, como podia ser feito até ontem.