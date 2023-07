Porto Alegre tem maior prévia da inflação em julho entre as capitais, diz IBGE

publicidade

A pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerada a prévia da inflação, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, indica que Porto Alegre teve a maior variação em julho entre as capitais (0,34%). O indicador ficou acima do observado no Brasil de forma geral (-0,07%) e é influenciado essencialmente pelas elevações nos preços da gasolina (3,78%) e da passagem aérea (13,87%).

Na capital gaúcha, a variação é maior do que a registrada em junho, quando o índice havia ficado em -0,04%. No ano, a prévia da inflação na cidade acumula elevação de 3,35%, e nos últimos 12 meses a subida é de 3,17%, levemente inferior à média nacional no período (3,19%).

Depois de Porto Alegre, Recife (0,31%) e Curitiba (0,15%) foram as que tiveram os maiores índices de prévia da inflação. No caminho contrário, Goiânia (-0,52%), Rio de Janeiro (-0,30%) e Fortaleza (-0,22%) anotaram os menores.

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados entre 15 de junho e 13 de julho de 2023 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de maio a 14 de junho de 2023 (base). O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.

