Porto Alegre tem maior prévia da inflação em março entre as capitais, diz IBGE

A pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerada a prévia da inflação e divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica que Porto Alegre, ao lado de Curitiba (PR), teve a maior variação no indicador em março de março. Os índices observados nas cidades (1,13% em cada uma) ficaram acima do observado a nível nacional no mês (0,69%).

Na capital gaúcha, a variação em março é maior do que as registradas em fevereiro (0,52%) e janeiro (0,34%), totalizando no trimestre uma elevação de 2,01% na cidade. Nos últimos 12 meses, o índice acumulado chega a 5,05%.

Conforme o IBGE, Porto Alegre atingiu a marca em março principalemte por conta da variação da energia elétrica (10,76%), após as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) terem sido reincluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O reajuste em algumas praças de pedágio (9,23%) também contribuiu para o indicador na cidade.

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 11 de fevereiro a 15 de março de 2023 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 13 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023 (base). O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.

