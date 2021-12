Prévia da inflação sobe 0,78% em dezembro e salta 10,42% em 2021, diz IBGE

publicidade

A prévia da inflação de preços no Brasil subiu 0,78% em dezembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a variação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) termina 2021 com alta de 10,42%, valor quase três vezes acima da meta estabelecida pelo governo para o ano, de 3,75%.

De acordo com os dados, a alta nos preços no período compreendido entre janeiro e dezembro foi a maior para um ano desde 2015, quando a prévia da inflação foi de 10,71%. Na comparação entre os meses de dezembro, o resultado deste ano é inferior a alta de 1,06% registrada em 2020.

O resultado de dezembro representa ainda uma desaceleração em relação aos saltos nos preços superiores a 1% apurados nos meses de setembro (+1,14%), outubro (+1,2%) e novembro (1,17%).

Mais uma vez, o maior impacto e a maior variação (+2,31%) partiram dos Transportes, que encerraram o ano com alta acumulada de 21,35% em 2021. Na sequência, aparecem os grupos de habitação (+0,9%) e alimentação e bebidas (+0,35%).

A alta do IPCA-15 foi influenciada, principalmente, pelos preços dos combustíveis (+3,4%) e, em particular, da gasolina (+3,28%). Além disso, os preços do etanol (+4,54%) e do óleo diesel (+2,22%) também subiram, embora as variações tenham sido menores que as do mês anterior (7,08% e 8,23%, respectivamente).

Os preços dos automóveis novos (+2,11%) e usados (+1,28%) também seguiram em alta. Outro destaque do mês foram as passagens aéreas (+10,07%), que voltaram a subir após o recuo de 6,34% observado em novembro.