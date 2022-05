Preço médio dos imóveis residenciais sobe 0,48% em abril, aponta Fipe

publicidade

O Índice FipeZAP+, que acompanha o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, registrou um aumento de 0,48% em abril em 2022, após avançar 0,55% no mês anterior.

A variação do índice foi menor que o IGP-M/FGV, que subiu 1,41%. A expectativa do mercado para o IPCA/IBGE é de alta mensal de 0,95%, conforme informações publicadas no Relatório Focus, do Banco Central do Brasil.

Das 16 capitais observadas, 13 registraram aumento dos preços no mês. Foram elas:

-Goiânia (+1,51%)

-João Pessoa (+1,48%)

-Vitória (+1,37%)

-Curitiba (+1,29%)

-Recife (+1,25%)

-Florianópolis (+0,91%)

-Fortaleza (+0,65%)

-Salvador (+0,55%)

-São Paulo (+0,51%)

-Campo Grande (+0,42%)

-Belo Horizonte (+0,34%)

-Porto Alegre (+0,33%)

-Rio de Janeiro (+0,29%)

Em contraste, houve queda nos preços apurados em três delas: Manaus (-1,33%), Brasília (-0,84%) e Maceió (-0,09%).

Veja Também

Balanço de 2022

Ao final de abril, o Índice FipeZAP+ de Venda Residencial exibiu uma alta acumulada de 2,07% no ano, variação inferior à inflação ao consumidor de 4,18% (considerando o comportamento observado e esperado do IPCA e à variação acumulada pelo IGP-M/FGV no período, que foi de 6,98%).

Das 16 capitais supracitadas, ordenadas da maior à menor variação, o índice ficou dessa forma:

-Goiânia (+8,56%)

-Vitória (+7,46%)

-Campo Grande (+6,15%)

-João Pessoa (+4,29%)

-Fortaleza (+4,01%)

-Florianópolis (+3,70%)

-Maceió (+3,63%)

-Curitiba (+3,29%)

-Salvador (+2,78%)

-Recife (+2,30%)

-São Paulo (+1,82%)

-Manaus (+1,75%)

-Belo Horizonte (+1,57%)

-Rio de Janeiro (+0,85%)

-Brasília (+0,49%)

-Porto Alegre (+0,33%)

Veja Também

Preço médio do imóvel

Com base na amostra de anúncios de imóveis residenciais para venda em abril de 2022, o preço médio calculado para as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP+ foi de R$ 8.017/m².

Entre as 16 capitais acompanhadas, a cidade de São Paulo apresentou o valor médio por metro quadrado mais elevado no último mês (R$ 9.882/m²), seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 9.729/m²), Vitória (R$ 9.140/m²), Florianópolis (R$ 8.913/m²) e Brasília (R$ 8.656/m²). Por outro lado, entre as capitais monitoradas com menor preço médio de venda residencial, é possível destacar as seguintes localidades: Campo Grande (R$ 4.870/m²), João Pessoa (R$ 5.136/m²), Salvador (R$ 5.478/m²), Goiânia (R$ 5.550/m²) e Manaus (R$ 5.818/m²).