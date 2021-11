Revisão de dados do Caged aponta 46 mil empregos a menos em 2021

publicidade

Revisões dos números de emprego e desemprego de 2021 mostram que foram anunciadas 46 mil vagas de trabalho a mais do que o número real de empregos criados neste ano. Nesta quarta-feira, o R7 mostrou também que os dados de postos de trabalho criados em 2020 caíram quase pela metade com a atualização estatística.

O Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostra o Brasil com 46.657 vagas de trabalho com carteira assinada a menos do que o acumulado dos números divulgados mensalmente de janeiro a setembro deste ano. Com a revisão, o saldo positivo de empregos criados neste período caiu de 2.559.594 para 2.512.937.

A maior diferença entre estatísticas divulgadas e atualizadas foi do mês de julho. Naquele mês, a equipe econômica do governo anunciou que o Brasil teve 316.580 admissões a mais do que demissões. Porém o saldo atualizado é de 302.261, ou seja, de 14.319 postos de trabalhos a menos.



Já a atualização dos números de 2020 derrubou o saldo de vagas formais abertas ao longo dos 12 meses de 142.690 para 75.883. Isso representa uma queda de 46,82% em relação ao dado comemorado em janeiro deste ano pelo ministro da Economia, além de diminuir o tamanho da “grande notícia” anunciada por Paulo Guedes na ocasião.

“A grande notícia para nós é que, em um ano terrível em que o PIB caiu 4,5%, nós criamos 142 mil novos empregos”, declarou o ministro ao divulgar os números, agora reduzidos. As revisões foram apresentadas pelo Novo Caged. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, pasta que agora é responsável pela divulgação do cadastro, essas diferenças existem porque o painel atualizado contabiliza declarações feitas pelas empresas fora do prazo.

