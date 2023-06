Rio Grande do Sul tem saldo de mais de 10 mil empregos em abril

publicidade

O Rio Grande do Sul teve um saldo positivo de 11.486 empregos de carteira assinada em abril, com 120.882 admissões e 109.396 desligamentos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A geração de empregos no Estado é 7,7% menor que a do último mês, de 12.444 contratações. No Brasil, o saldo foi de 180.055 empregos com carteira assinada.

Houve saldo positivo em quatro das cinco áreas computadas. Assim como ocorreu em março, a exceção foi a Agropecuária, com 7.079 desligamentos, 5.503 admissões e, portanto, saldo negativo de 1.576 postos de trabalho com carteira assinada, no segundo mês seguido de queda no setor. Por outro lado, o setor de construção, com saldo negativo no Estado em março, voltou a contratar em abril e gerou 565 empregos, diferença entre as 7.691 admissões e 7.126 desligamentos.

O ramo que mais gerou empregos foi o de Serviços, com saldo positivo de 6.658 (46.158 admissões e 39.500 desligamentos), desempenho que refletiu os resultados nacionais. No Brasil, o setor também foi aquele com melhor desempenho, com 863.267 admissões e 759.373 desligamentos, o que resultou num saldo positivo de 103.894.

