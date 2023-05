RS é apresentado como oportunidade nos EUA

Em um evento promovido por instituições financeiras, com a intenção de atrair investidores para negócios na América Latina, o Rio Grande do Sul foi mostrado como possibilidade para oportunidades. Quatro anos atrás, o governador Eduardo Leite havia participado do encontro, falando sobre as reformas a serem feitas no Estado. Na 16ª edição da LatAm CEO Conference em Nova Iorque ontem, o enfoque foi a busca de investimentos.

A exposição serviu para mostrar mudanças estruturais realizadas na gestão passada, como a reforma da previdência pública. Foram mencionadas privatizações nas áreas de energia e saneamento, além das concessões de rodovias para a iniciativa privada. Também foi explicitado que existem segmentos que podem despertar o interesse de investidores no Rio Grande do Sul.

Leite resumiu a importância do evento em dois pontos: permanecer no radar do capital internacional, mostrando oportunidades e, ao mesmo tempo, descolar a imagem do Estado do cenário nacional, arranhada após tentativas de alteração no marco regulatório do saneamento, incertezas em relação ao arcabouço fiscal e tentativa de reestatização da Eletrobrás.

“Boa parte destes investidores está olhando para o Brasil com alguma reticência, em função das incertezas com os movimentos feitos pelo governo federal até aqui. E isso representa uma possibilidade de retrocesso aos olhos destes investidores”, afirmou.

Entre as oportunidades existentes no Rio Grande do Sul, o governador destacou investimentos urbanos, como a revitalização do Cais Mauá (embora localizada em Porto Alegre, a área pertence ao Estado). Outras possibilidades de parcerias estão na construção de novos presídios e a concessão de novos blocos de rodovias, além das estradas que já estão sob administração privada, como o bloco da Serra e a ERS 287, no trecho que sai da Região Metropolitana até Santa Maria.

A quinta-feira reservou ainda uma segunda agenda na empresa Google, para conhecer novas ferramentas e tecnologias desenvolvidas pela bit tech.

IPE Saúde

A polêmica envolvendo o IPE Saúde, plano de saúde dos servidores públicos estaduais, deve ter desdobramentos na semana que vem. Foi a informação trazida pelo chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes. O Palácio Piratini pretende compilar na terça-feira as últimas sugestões à proposta, antes de encaminhar o projeto para o parlamento. Alguns pontos já estão definidos, como o aumento da contribuição dos atuais 3,1% para 3,6%. A mudança é suficiente para cobrir apenas metade do rombo mensal. O ponto mais polêmico ainda é a cobrança de dependentes, que hoje não contribuem. Outro desafio é, além de equilibrar as contas, reajustar a tabela, defasada há muitos anos e uma demanda dos médicos. A tramitação será em regime de urgência.