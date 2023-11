Salão ARP recebe 270 inscrições

publicidade

O Salão ARP 2023, prêmio de publicidade e propaganda do Rio Grande do Sul, recebeu 120 inscrições a mais do que na última edição, totalizando 270. O júri técnico será responsável por avaliar os trabalhos e definir os finalistas, que serão divulgados em 17 de novembro, juntamente aos do ARP Academy, concurso paralelo, destinado aos estudantes.

Ao todo, foram convidados quase 60 jurados para avaliar os cases. Os finalistas indicados pelo júri concorrerão aos prêmios de sua categoria no Salão ARP,

que acontece em 7 de dezembro. Os convites para o evento poderão ser adquiridos a partir de 20 de novembro. As informações relativas à venda serão disponibilizadas no site.