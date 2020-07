Trabalhadores aposentados enfrentam dificuldades para receber crédito do FGTS

publicidade

Aposentados que seguem trabalhando na mesma empresa na ocasião da aposentadoria, recebem o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no mesmo mês de depósito em uma conta-corrente. Entretanto, por causa da Medida Provisória 927, as empresas deixaram de depositar os valores correspondentes a março, abril e maio e assim as contas estariam ficando com o status de inativas, provocando a necessidade de idosos se deslocarem até a agências da Caixa Econômica Federal para poderem voltar a receber o benefício. Só que o drama de muitos desses aposentados está nas informações desencontradas fornecidas pela instituição na hora de regularizar a situação. O banco afirma que é possível fazer o procedimento pelo aplicativo FGTS, mas muitos não têm conseguido, bem como também enfrentado dificuldades até mesmo para obter o atendimento presencial para resolver o problema.

Segundo um desses aposentados, que prefere não se identificar, a situação vem ocorrendo com frequência na agência situada na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. No local, funcionários do banco que fazem a triagem no atendimento estariam inclusive impedindo o acesso de clientes que buscam resolver o problema de forma presencial. Por outro lado, têm orientado os aposentados a fazer o procedimento pelo aplicativo, o que também não tem funcionado, segundo eles. Mas há também relatos de quem tenha conseguido pelo atendimento presencial em outras agências.

Questionada, a Caixa informou que com a pandemia precisou restringir atendimentos presenciais nas agências, mantendo apenas alguns serviços essenciais – como o auxílio emergencial –, mas que este procedimento não foi classificado desta forma e por isso não é possível resolvê-lo em uma agência.

Ainda de acordo com a nota enviada pela Caixa, “os trabalhadores aposentados com direito à movimentação da conta vinculada, que no mês março receberam o crédito automático do Fundo de Garantia em conta bancária, cujos recolhimentos foram suspensos em virtude da medida provisória, voltarão a receber automaticamente, a partir do mês de julho, os valores de FGTS recolhidos pelos empregadores, por meio do crédito em conta, até 31/07, não havendo a necessidade de comparecimento à uma agência da Caixa”, detalha.

O banco ainda ressalta que estará concluindo o processamento de todos os pagamentos até esta sexta-feira, sem que se tenha que fazer algo no aplicativo. Isso vale para o trabalhador aposentado que já tinha realizado esse procedimento anteriormente, tanto no canal digital quanto no presencial.

Quanto a efetivação de saques a que tiver direito, o banco assegura que o trabalhador pode solicitar o saque pelo aplicativo FGTS, disponível para download nas plataformas Google Play e App Store. No caso do trabalhador aposentado, por meio da opção “outras situações de saque”, motivo “aposentadoria” e indicação da conta bancária para crédito. Procedimento, de acordo com a Caixa, que deve ser feito a partir da próxima semana, caso o beneficiado tenha tido algum problema com o pagamento que deve ser efetuado a partir desta sexta-feira.