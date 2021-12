Triunfo está entre as dez cidades com maior PIB per capita do País, indica IBGE

publicidade

Enquanto Porto Alegre está na lista dos oito municípios que respondiam por quase 25% do PIB brasileiro em 2019, conforme dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), outra cidade do Rio Grande do Sul também se destacou na pesquisa. Triunfo está entre as dez regiões com os maiores PIB per capita que, juntas, somam 1,5% do PIB do País. A indústria petroquímica é um dos motivos para que a área tenha atingido uma posição importante no levantamento.

Conforme o IBGE, Triunfo somava em 2019 R$ 283 449,62, ocupando a 10ª colocação. Presidente Kennedy, no Espírito Santo, com R$ 464.883,49, tinha o maior PIB per capita do Brasil, seguido da cidade paulista de Ilhabela, ambos devido à extração de petróleo. Em Selvíria, no Mato Grosso do Sul, na terceira posição, a geração de energia hidrelétrica era o destaque. Em quarto lugar, Paulínia, em São Paulo, teve na indústria de refino de petróleo a sua principal atividade.

Louveira (SP) ficou na quinta posição, em razão do Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas e das Indústrias de transformação. Na sexta e na oitava posição, São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) e Canaã dos Carajás (PA) tinham a extração de minério de ferro como principal atividade. Os municípios paulistas de Sales Oliveira e Iracemápolis, na sétima e na nona posição, tinham as Indústrias de transformação como maior atividade.

Entre as capitais, Brasília (DF), com R$ 90.742,75, liderou em relação ao PIB per capita, enquanto Belém (PA) ocupou a última posição, com R$ 21.708,55. Ou seja, o PIB per capita da capital federal foi 2,58 vezes maior que o PIB per capita do Brasil (R$ 35.161,70). Já o de Belém correspondia a apenas 62% do PIB per capita nacional.