Ubots especializada em chatbots cresce 103% em 2020

A Ubots, startup gaúcha especializada em atendimento digital, acaba de anunciar um crescimento de 103% no seu faturamento, entre janeiro de 2020 e 2021, no mesmo comparativo de 2019. Até o final deste ano, a expectativa da startup é crescer mais 100%. Atualmente, a jovem empresa conta com 26 clientes na carteira, sendo que 10 deles entraram durante a pandemia. O destaque para o crescimento também está na atuação no setor de cooperativas, como Sicoob Maxicrédito, Sicoob Engecred e Sicoob Crediceripa. Além de outros clientes, como a Doc9, maior empresa de logística forense do Brasil, e a Lewe, especializada em crédito consignado.

Desde o dia 17 de março de 2020, a startup está trabalhando de forma remota e pretende seguir desta maneira até que o cenário melhore. O home office possibilitou a contratação de novas pessoas fora do estado, sendo que a sede está localizada no Rio Grande do Sul. Esse progresso corresponde ao aumento de 40% do time, com 11 novos colaboradores, totalizando uma equipe de 36 pessoas.

“Nesse período, focamos em reorganizar a casa, estruturar os times de acordo com os objetivos da empresa, para isso repensamos em nossa área comercial e no que diz a respeito aos produtos que oferecemos”, explica o CEO da startup, Rafael Souza. Com a mudança repentina na rotina das empresas e pessoas, a necessidade de migrar foi latente, os empresários precisavam desenvolver um atendimento digital praticamente do zero. De acordo com Souza, os negócios optaram pela automação, que resultou no aumento da presença nos canais digitais, como as redes sociais e os chats nos websites. Além disso, em razão da pandemia, o movimento para a digitalização nas organizações se tornou natural, pois o relacionamento através da tecnologia é algo para o presente, e não para o futuro.

Entre os principais serviços da Ubots, estão:

Ubots Chatbot Builder: possibilita a construção de chatbots inteligentes para resolver as demandas com os clientes;

Ubots Call to Message: transferência de atendimentos telefônicos para um canal digital, como o whatsapp, assim os consumidores não precisam enfrentar longas filas de espera;

Ubots Desk: gerenciamento dos canais de atendimento, desenvolvendo assim um relacionamento mais fácil e ágil com os clientes no primeiro contato.

Sobre a Ubots

Fundada em 2016, a Ubots surgiu da vontade de utilizar a tecnologia para facilitar a comunicação de grandes empresas com seus clientes. Para otimizar esse resultado, a Ubots utiliza plataforma própria desenhada para cenários de atendimentos, tanto para uso de agentes humanos, chatbots ou atendimento híbrido, quanto utiliza inteligência artificial. De origem gaúcha, a startup possui clientes no Brasil e Chile e já participou de programas de aceleração, como: Scale Up Endeavor, BNDES Garagem, StartOut Brasil,WesterWelle Foundation, Cubo do Itaú, entre outros. Mais informações no www.ubots.com.br