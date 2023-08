Ação para pessoas com deficiência oferece mais de 4 mil vagas de emprego no RS

publicidade

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), vinculada à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, promove na próxima quinta-feira, em 148 unidades, o Dia de atendimento preferencial para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Serão disponibilizadas 4.722 oportunidades. Desse total, 4.333 vagas aceitam pessoas com deficiência e 389 são exclusivas para deficientes.

O evento organizado nas agências FGTAS/Sine, com a parceria de prefeituras, associações de PcDs, INSS, CRAS e empresas, tem por objetivo promover e ampliar a inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho através da oferta de vagas de emprego, promover palestras sobre o tema, atividades de orientação profissional e orientações sobre a Carteira de Trabalho digital.

O atendimento preferencial, que faz parte da 29ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, aproximará empresas que necessitam contratar profissionais e trabalhadores que buscam uma oportunidade de emprego. No local do evento serão realizadas entrevistas para contratação imediata.

Para se candidatar às vagas, os trabalhadores devem comparecer à agência FGTAS/Sine com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. Importante que trabalhadores com deficiência apresentem laudo médico na entrevista com empregador.

Perfil das vagas abertas

As agências FGTAS/Sine ofertam 4.722 vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. O destaque é para o setor da indústria com 43% das ocupações seguido pelo setor de serviços com 29% das oportunidades. Desse total 79% não exigem experiência e 28 % exigem Ensino Fundamental incompleto e 24% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 48%, de 2 a 3 salários mínimos e 23% variam de 1,5 a 2 salários mínimos.

O maior número de vagas está em Getúlio Vargas (360), Teutônia (215), Trindade do Sul (193), Garibaldi (184) e Santa Maria (177). As ocupações são: alimentador de linha de produção (1.198), faxineiro (209), auxiliar de logística (185), vendedor de comércio varejista (163) e operador de caixa (149).