Estágio IEL oferece mais de 60 vagas em todo o Estado

O programa do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) Estágio IEL está com mais de 60 vagas para estudantes de diversas áreas em todas as regiões do Estado. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, há oportunidades para alunos de Pedagogia, Psicologia, Educação Física, Administração de Empresas, Engenharias, Computação e técnicos em várias áreas. Na região do Vale do Sinos, estudantes de Administração, Comunicação, Engenharias e técnicos podem encontrar vagas. Na Serra, as chances são para alunos das áreas de Administração, Engenharias, Comunicação, Pedagogia, Letras e técnicos. Também há oportunidades na região Central e no Vale do Caí.

O IEL promove a inserção de jovens talentos nas organizações visando ao aumento da competitividade das empresas e atua como agente integrador de estágios e bolsas de inovação, aproximando e preparando jovens para o mundo do trabalho.

Mais informações no site.