Farmácia abre vagas de trabalho em Gravataí

A Farmácias São João está com vagas abertas para técnico em infraestrutura e TI em Gravataí. Entre os requisitos estão ensino médio completo, curso na área elétrica, experiência na área e disponibilidade para viagens. A empresa oferece carro para trabalho externo, vale transporte, vale alimentação, restaurante, plano de saúde e odontológico, convênio com farmácia e convênio com instituições de ensino superior. Há possibilidade de crescimento dentro da organização.

Os currículos podem ser enviados por WhatsApp: (54) 99135-4494. Mais informações estão disponíveis em bit.ly/vagas-farmaciassaojoao.