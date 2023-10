Feirão de Emprego em Santo Antônio da Patrulha ocorre quinta-feira

publicidade

O Sine Móvel e a agência FGTAS/Sine de Santo Antônio da Patrulha, em parceria com a prefeitura, realizam o Feirão de Empregos nesta quinta-feira. O evento será das 8h às 14h na agência FGTAS/Sine, na avenida Coronel Victor Villa Verde, 126.

Serão disponibilizados serviços gratuitos de encaminhamento para vagas de emprego, orientações do benefício seguro-desemprego, da Carteira de Trabalho Digital e do Programa Gaúcho de Artesanato. Mais de 100 vagas de trabalho serão oferecidas. Também estarão presentes 12 empresas para realizar entrevistas diretamente com os trabalhadores.

Interessados em se candidatar às vagas de emprego devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade, os trabalhadores serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participar da entrevista com as empresas presente no local.